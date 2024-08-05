Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Гарик Харламов озвучил попугая Кешу в комедии с Кологривым

Известный шоумен принял участие в работе над приключенческой комедией «Возвращение попугая Кеши»

Актер и юморист Гарик Харламов принял участие в озвучании семейного комедийного фильма «Возвращение попугая Кеши», подарив свой голос заглавному персонажу — удивительно умной и яркой птице по имени Кеша.

Создатели отмечают, что сюжет картины никак не связан с известным советским мультфильмом о попугае Кеше. Главного героя сыграл Никита Кологривый, перевоплотившийся в школьного учителя географии из Сочи по имени Митяй, который переживает из-за того, что не соответствует ожиданиям своей девушки, мечтающей о роскошной жизни.

Но все меняется, когда в руки Митяя попадает Иннокентий — говорящий попугай из древнего рода. Кеша решает помочь парню обрести уверенность в себе, чтобы начать больше зарабатывать и спасти отношения. В обмен на такой коучинг Митяй, в свою очередь, должен помочь попугаю найти его любимую, с которой их разлучили.

В фильме также приняли участие Оксана Акиньшина, Ирина Безряднова, Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин и другие. В роли Кеши на экране появятся два попугая — Кока и Альба. Их коллегами по съемкам стали обезьяны, удав, страус, еноты, медведь и тигр.

Режиссер Олег Асадулин рассказал, что лента затронет множество тем, включая любовь, взаимовыручку и важность идти к своей мечте. «Зрительское кино — это комбинация из замечательных и очень важных мыслей, которые мы хотим донести до широкой аудитории. И, конечно, дать им испытать невероятные эмоции. Я всегда стараюсь смотреть на фильм глазами своего внутреннего ребенка и восторженного зрителя. Я всегда стараюсь, чтобы он радовался и улыбался. Этот фильм — не исключение!», — добавил постановщик.

Комедия «Возвращение попугая Кеши» выйдет в кинотеатральный прокат 31 октября 2024 года.