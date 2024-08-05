Гарик Харламов озвучил попугая Кешу в комедии с Кологривым

Режиссер Олег Асадулин рассказал, что лента затронет множество тем, включая любовь, взаимовыручку и важность идти к своей мечте. «Зрительское кино — это комбинация из замечательных и очень важных мыслей, которые мы хотим донести до широкой аудитории. И, конечно, дать им испытать невероятные эмоции. Я всегда стараюсь смотреть на фильм глазами своего внутреннего ребенка и восторженного зрителя. Я всегда стараюсь, чтобы он радовался и улыбался. Этот фильм — не исключение!», — добавил постановщик.