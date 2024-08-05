Гарик Харламов озвучил попугая Кешу в комедии с Кологривым

Актер и юморист Гарик Харламов принял участие в озвучании семейного комедийного фильма «Возвращение попугая Кеши», подарив свой голос заглавному персонажу — удивительно умной и яркой птице по имени Кеша.
Создатели отмечают, что сюжет картины никак не связан с известным советским мультфильмом о попугае Кеше. Главного героя сыграл Никита Кологривый, перевоплотившийся в школьного учителя географии из Сочи по имени Митяй, который переживает из-за того, что не соответствует ожиданиям своей девушки, мечтающей о роскошной жизни.
Но все меняется, когда в руки Митяя попадает Иннокентий — говорящий попугай из древнего рода. Кеша решает помочь парню обрести уверенность в себе, чтобы начать больше зарабатывать и спасти отношения. В обмен на такой коучинг Митяй, в свою очередь, должен помочь попугаю найти его любимую, с которой их разлучили.
В фильме также приняли участие Оксана Акиньшина, Ирина Безряднова, Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин и другие. В роли Кеши на экране появятся два попугая — Кока и Альба. Их коллегами по съемкам стали обезьяны, удав, страус, еноты, медведь и тигр.
Режиссер Олег Асадулин рассказал, что лента затронет множество тем, включая любовь, взаимовыручку и важность идти к своей мечте. «Зрительское кино — это комбинация из замечательных и очень важных мыслей, которые мы хотим донести до широкой аудитории. И, конечно, дать им испытать невероятные эмоции. Я всегда стараюсь смотреть на фильм глазами своего внутреннего ребенка и восторженного зрителя. Я всегда стараюсь, чтобы он радовался и улыбался. Этот фильм — не исключение!», — добавил постановщик.
Комедия «Возвращение попугая Кеши» выйдет в кинотеатральный прокат 31 октября 2024 года.