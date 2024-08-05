Звезда «Секретных материалов» объяснилась за поцелуй с Духовны на премии

Звезда сериала «Секретные материалы» актриса Джиллиан Андерсон объяснилась по поводу скандального поцелуя с партнером по шоу Дэвидом Духовны на премии «Эмми». Она впервые высказалась о произошедшем в своей соцсети.
В 1997 году звезды популярного сериала вместе появились на вручении кинопремии. После того как их объявили победителями, Андерсон поцеловала Духовны, а не своего тогдашнего возлюбленного, актера Родни Роуленда.
«Я не знаю, почему я поцеловала его первой. Думаю, потому что мы были практически женаты, исходя из того, что проводили на съемочной площадке больше времени друг с другом, чем с нашими близкими», — пояснила актриса.
Первые эпизоды «Секретных материалов» вышли в 1993 году. Духовны и Андерсон исполнили роли агентов отдела паранормальных явлений ФБР. Сериал получил множество престижных телевизионных наград, в том числе более 20 премий «Эмми» и «Золотой глобус». По мотивам шоу в 1998 и 2008 годах были сняты два полнометражных фильма, а также спин-офф «Одинокие стрелки».