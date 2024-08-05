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Режиссера «Необратимости» заметили в московских ночных клубах

Гаспар Ноэ тайно приехал в Москву

Французского и аргентинского кинорежиссера Гаспара Ноэ заметили в московских ночных клубах. Об этом сообщает Telegram-канал «Афиша Daily». 

Посетители «Симача» и Arma 17 опубликовали кадры с кинематографистом в ночь на 4 августа. На одном из роликов Ноэ танцует под песню исполнителя Шуры (настоящее имя — Александр Медведев) «Ты не верь слезам».

Отмечается, что официально о приезде режиссера «Необратимости» и «Экстаза» не сообщалось. В его соцсетях также нет информации об этом.

Позже в телеграм-канале журнала «Москвичка» появилась информация о секретном визите режиссера в столицу России. Как сообщается, Ноэ примет участие в закрытом мероприятии, подробности которого пока не разглашаются.

Ранее Гаспар Ноэ резко высказался о фильмах студии Marvel и американских зрителях. Кинематографист назвал блокбастеры компании глупыми и поразмышлял о том, почему они пользуются популярностью в США.