Райан Гослинг пришел на Олимпиаду с женой и детьми

Голливудский актер Райан Гослинг впервые за долгое время вышел на публику вместе с женой Евой Мендес и дочерьми. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.
4 августа Райан Гослинг и Ева Мендес с 9-летней Эсмеральдой и 8-летней Амадой посетили индивидуальные соревнования по конному спорту на Олимпийских играх в Париже. Голливудский актер был запечатлен в белой футболке, красной клетчатой рубашке, солнцезащитных очках и кепке. Ева Мендес вышла на публику в темно-синем платье, солнцезащитных очках в белой оправе и соломенной шляпе.
Райан Гослинг состоит в отношениях с Евой Мендес с 2011 года. Влюбленные воспитывают двух дочерей: Эсмеральду и Амаду. В ноябре 2022 года знаменитости сыграли тайную свадьбу, о которой актриса проговорилась во время интервью на шоу «Шоу Кайла и Джеки О». Актеры почти не рассказывают о своей личной жизни и не показывают дочерей в социальных сетях.
Весной Ева Мендес призналась, что отказалась от съемок в фильмах из-за своих дочерей. По словам актрисы, супруг Райан Гослинг поддержал ее решение. Артистка отметила, что ей повезло, потому что она проводит много времени со своими детьми.