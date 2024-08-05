Райан Гослинг пришел на Олимпиаду с женой и детьми

Райан Гослинг состоит в отношениях с Евой Мендес с 2011 года. Влюбленные воспитывают двух дочерей: Эсмеральду и Амаду. В ноябре 2022 года знаменитости сыграли тайную свадьбу, о которой актриса проговорилась во время интервью на шоу «Шоу Кайла и Джеки О». Актеры почти не рассказывают о своей личной жизни и не показывают дочерей в социальных сетях.