Сыну Джоли и Питта предстоит долгое восстановление после аварии

Очевидцы утверждали, что Пакс жаловался на боль в бедре. Кроме того, он получил травму головы, поэтому его экстренно доставили в больницу. По информации журналистов, врачи боялись, что у сына Джоли и Питта может быть небольшое кровоизлияние в мозг. Однако позже издание сообщило, что парня, возможно, выпишут в ближайшее время.