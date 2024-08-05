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Сыну Джоли и Питта предстоит долгое восстановление после аварии

Пакса Джоли-Питта выписали из отделения интенсивной терапии
Пакс Джоли-Питт
Пакс Джоли-ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Сына актрисы Анджелины Джоли ждет долгое восстановление после аварии. Об этом сообщает издание People.

«Пакса выписали из отделения интенсивной терапии. Он получил серьезную травму, и теперь ему предстоит долгий путь восстановления и физиотерапии», — заявил инсайдер издания.

Источник также добавил, что Анджелина Джоли находится рядом со своим сыном. По словам инсайдера, Пакса также навещали его братья и сестры.

29 июля сын Анджелины Джоли и Брэда Питта попал в аварию в Лос-Анджелесе. Пакс врезался на своем электровелосипеде в автомобиль. Отмечается, что парень передвигался без шлема. На место происшествия приехали сотрудники полиции и врачи.

Очевидцы утверждали, что Пакс жаловался на боль в бедре. Кроме того, он получил травму головы, поэтому его экстренно доставили в больницу. По информации журналистов, врачи боялись, что у сына Джоли и Питта может быть небольшое кровоизлияние в мозг. Однако позже издание сообщило, что парня, возможно, выпишут в ближайшее время.

На днях Брэд Питт заявил, что не смог связаться со своим сыном Паксом после аварии. Актер сильно расстроен из-за несчастного случая. Питт «чувствует себя совершенно бессильным, потому что он вообще ничего не может сделать». Артист неоднократно звонил своим детям, но они не отвечали на его звонки.