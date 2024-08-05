Сыну Джоли и Питта предстоит долгое восстановление после аварии

Сына актрисы Анджелины Джоли ждет долгое восстановление после аварии. Об этом сообщает издание People.
«Пакса выписали из отделения интенсивной терапии. Он получил серьезную травму, и теперь ему предстоит долгий путь восстановления и физиотерапии», — заявил инсайдер издания.
Источник также добавил, что Анджелина Джоли находится рядом со своим сыном. По словам инсайдера, Пакса также навещали его братья и сестры.
29 июля сын Анджелины Джоли и Брэда Питта попал в аварию в Лос-Анджелесе. Пакс врезался на своем электровелосипеде в автомобиль. Отмечается, что парень передвигался без шлема. На место происшествия приехали сотрудники полиции и врачи.
Очевидцы утверждали, что Пакс жаловался на боль в бедре. Кроме того, он получил травму головы, поэтому его экстренно доставили в больницу. По информации журналистов, врачи боялись, что у сына Джоли и Питта может быть небольшое кровоизлияние в мозг. Однако позже издание сообщило, что парня, возможно, выпишут в ближайшее время.
На днях Брэд Питт заявил, что не смог связаться со своим сыном Паксом после аварии. Актер сильно расстроен из-за несчастного случая. Питт «чувствует себя совершенно бессильным, потому что он вообще ничего не может сделать». Артист неоднократно звонил своим детям, но они не отвечали на его звонки.
Ранее Анджелина Джоли рассказала о состоянии сына после аварии.