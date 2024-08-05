Фильм «Собиратель душ» вновь вышел в лидеры кинопроката в России за выходные

Комедия режиссеров Артема Лемперта и Кирилла Клепалова «Тополиный пух» заняла третью строчку рейтинга, собрав 28 млн рублей за прошедшие выходные. Сюжет фильма построен вокруг одинокого неудачника Саши (Антон Лапенко), который работает охранником в обменнике. В самый ответственный и неподходящий момент Саша влюбляется в авантюристку (Аглая Тарасова), у которой уже есть парень (Антон Филипенко), и сталкивается с киллером-пенсионером (Виталий Хаев). Героям предстоит пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное. История состоит из трех новелл, каждая из которых повествует об одном и том же событии с точки зрения одного из главных героев.