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Фильм «Собиратель душ» вновь вышел в лидеры кинопроката в России за выходные

На втором месте оказалась комедия Алексея Пиманова «Водитель-олигарх»
Николас Кейдж в фильме «Собиратель душ»
Николас Кейдж в фильме «Собиратель душ»

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Канадско-американский триллер режиссера Осгуда Перкинса «Собиратель душ» стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 66,8 млн рублей за минувшие выходные, без учета недоступного в кинотеатрах России и Белоруссии фильма «Дэдпул и Росомаха». Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 1 по 4 августа.

Фильм рассказывает об агенте ФБР Ли Харкер, которая расследует серию жестоких убийств, совершенных загадочным серийным убийцей по прозвищу Собиратель душ. Роли в картине исполнили в том числе Майка МонроНиколас КейджБлэр Андервуд и Алисия Уитт

На втором месте находится семейная комедия Алексея Пиманова «Водитель-олигарх», собравшая 31,6 млн рублей за минувшие выходные. В центре сюжета — сын олигарха Тимур Бабурин, привыкший прожигать жизнь и отцовские деньги. Внезапно бизнес-партнер его отца Антон предлагает ему заманчивый спор, от которого Тимур не в силах отказаться, не зная, что это решение станет судьбоносным. Роли в картине сыграли, в частности, Павел ПрилучныйАлексей ЧадовОльга ПогодинаСтанислав ДужниковДмитрий ХрусталевАнна Уколова и Елена Валюшкина

Комедия режиссеров Артема Лемперта и Кирилла Клепалова «Тополиный пух» заняла третью строчку рейтинга, собрав 28 млн рублей за прошедшие выходные. Сюжет фильма построен вокруг одинокого неудачника Саши (Антон Лапенко), который работает охранником в обменнике. В самый ответственный и неподходящий момент Саша влюбляется в авантюристку (Аглая Тарасова), у которой уже есть парень (Антон Филипенко), и сталкивается с киллером-пенсионером (Виталий Хаев). Героям предстоит пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное. История состоит из трех новелл, каждая из которых повествует об одном и том же событии с точки зрения одного из главных героев.

Кинокомикс режиссера Шона Леви «Дэдпул и Росомаха», просмотр которого недоступен в кинотеатрах РФ и Белоруссии, стал лидером кинопроката в странах СНГ, собрав 75,6 млн рублей. Роли в фильме сыграли, в частности, Райан РейнольдсХью ДжекманМорена БаккаринДженнифер Гарнер и Эмма Коррин.

Ранее стало известно, что «Дэдпул и Росомаха» показали лучший старт со времен второго «Аватара».