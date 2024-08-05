Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Американские врачи отказались лечить раненого сына Джигарханяна

Степан Джигарханян вынужден проходить реабилитацию в домашних условиях
Степан Джигарханян
Степан ДжигарханянИсточник: Legion-Media.ru

Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан, получивший ранение в результате обстрела в США, проходит реабилитацию в домашних условиях, поскольку американские врачи отказались лечить его бесплатно. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Я отказался там ночевать, потому что это стоило больших денег — 36 тысяч долларов. Поэтому меня привезли домой. Ранение, конечно, серьезное. Но в целом чувствую себя неплохо», — заявил Джигарханян-младший.

Степан Джигарханян случайно стал свидетелем конфликта местных преступных банд в Лас-Вегасе. В него выстрелили из едущего автомобиля. Одна из пуль пролетела мимо, вторая задела голову по касательной.