Трентон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

38-летняя Анастасия Задорожная впервые стала матерью

Актриса сообщила поклонникам новость в соцсети
Анастасия Задорожная
Анастасия ЗадорожнаяИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Анастасия Задорожная впервые стала матерью в 38 лет, пишет Life.ru.

Она рассказала о радостном событии подписчикам в соцсетях. «Привет», — подписала актриса снимок с крошечной детской ручкой.

До этого Задорожная поделилась фотографиями в интересном положении. На кадрах она предстала полуобнаженной.

38-летняя артистка позировала перед камерой, стоя с распущенными волосами у стены. При этом Задорожная прикрыла голое тело прозрачной тканью и придерживала рукой округлившийся живот.

Поклонники похвалили звезду в комментариях.

О том, что Анастасия Задорожная готовится стать матерью, стало известно в мае 2024 года. 