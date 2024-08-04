Стало известно о состоянии сына Анджелины Джоли и Брэда Питта после аварии

На днях 20-летний сын голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс попал в ДТП на электровелосипеде в Лос-Анджелесе. Как выяснилось, это не первый подобный инцидент с участием молодого человека.
«У него была череда автокатастроф. Это неправильно. Пакс — проблемный ребенок, и Анджелина делает все возможное, чтобы помочь ему», — сообщил источник.
Согласно сообщениям инсайдеров, окружение звездной семьи обеспокоено произошедшим. «Он ведет себя безрассудно. Они обеспокоены», — добавил источник.
В СМИ появились предположения, что молодой человек пренебрег правилами безопасности и ехал без шлема. К счастью, водитель проезжавшего мимо автомобиля оказал помощь пострадавшему и вызвал медиков и полицию.
Ранее Анджелина Джоли рассказала о состоянии сына после аварии.