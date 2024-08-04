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Стало известно о состоянии сына Анджелины Джоли и Брэда Питта после аварии

Родители обеспокоены безрассудным поведением сына
Анджелина Джоли с сыном Паксом Джоли-Питтом
Анджелина Джоли с сыном Паксом Джоли-ПиттомИсточник: Rex / Fotodom.ru

На днях 20-летний сын голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс попал в ДТП на электровелосипеде в Лос-Анджелесе. Как выяснилось, это не первый подобный инцидент с участием молодого человека.

«У него была череда автокатастроф. Это неправильно. Пакс — проблемный ребенок, и Анджелина делает все возможное, чтобы помочь ему», — сообщил источник.

Согласно сообщениям инсайдеров, окружение звездной семьи обеспокоено произошедшим. «Он ведет себя безрассудно. Они обеспокоены», — добавил источник.

В СМИ появились предположения, что молодой человек пренебрег правилами безопасности и ехал без шлема. К счастью, водитель проезжавшего мимо автомобиля оказал помощь пострадавшему и вызвал медиков и полицию.