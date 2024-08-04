Раскрыты подробности строгой диеты Тома Круза

Том Круз ограничивает себя и в калориях, потребляя не более 1200 ккал в день. Чтобы придерживаться такого режима, актер пользуется услугами личного повара. Помимо диеты, Круз уделяет большое внимание спорту. Он тренируется каждый день, начиная с 5:30 утра.