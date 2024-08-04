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Раскрыты подробности строгой диеты Тома Круза

Актер крайне избирателен в еде
Том Круз
Том КрузИсточник: Legion-Media.ru

В свои 62 года Том Круз находится в отличной физической форме. Секрет актера — в железной дисциплине, строгой диете и регулярных силовых нагрузках.  

Круз придерживается макробиотического питания, исключая из своего рациона продукты с консервантами и другими вредными добавками. В основе его меню — овощи, фрукты, рыба, орехи. Актер практически не употребляет алкоголь и предпочитает легкие методы кулинарной обработки, такие как приготовление на пару. 

Том Круз ограничивает себя и в калориях, потребляя не более 1200 ккал в день. Чтобы придерживаться такого режима, актер пользуется услугами личного повара. Помимо диеты, Круз уделяет большое внимание спорту. Он тренируется каждый день, начиная с 5:30 утра.

Ранее бывшая жена Круза актриса Николь Кидман поделилась подробностями съемок с Томом Крузом