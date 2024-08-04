Объем рынка кинопроката в России с начала года вырос до 29 млрд рублей

«Если смотреть в динамике, то в 2023 году доля релизов, произведенных в странах Азии, составляла 10% по сборам и зрителям от иностранных фильмов и 18% по количеству фильмов от всех иностранных релизов прошлого года на территории России. Это говорит об увеличении интереса аудитории к таким фильмам. Фильмы, произведенные в странах Азии, безусловно, занимают свою нишу на российском рынке кинопроката и могут стать отличной альтернативой североамериканским и европейским картинам», — рассказала министр.