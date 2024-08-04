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Объем рынка кинопроката в России с начала года вырос до 29 млрд рублей

Как уточнила министр культуры, на долю отечественных фильмов в количественном выражении приходится около 30%
Ольга Любимова
Ольга ЛюбимоваИсточник: Алексей Молчановский

ПЯТИГОРСК, 4 августа. /ТАСС/. Объем российского рынка кинопроката составил около 29 млрд рублей с начала года, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в интервью ТАСС в региональном информационном центре агентства в Пятигорске.

«За семь месяцев 2024 года объем рынка кинопроката Российской Федерации составил 28,7 млрд рублей, кинотеатры страны посетили 80,9 млн зрителей», — отметила министр.

По ее словам, показатели кинопроката страны на 83% обеспечены российскими фильмами, при этом в количественном выражении на их долю приходится около 30%.

Если говорить о фильмах, произведенных в странах Азии, то их доля по итогам семи месяцев 2024 года составляет 24% от всех иностранных релизов в кинопрокате страны, добавила Любимова. Доля по сборам и зрителям находится на уровне 18% от всех иностранных релизов 2024 года.

«Если смотреть в динамике, то в 2023 году доля релизов, произведенных в странах Азии, составляла 10% по сборам и зрителям от иностранных фильмов и 18% по количеству фильмов от всех иностранных релизов прошлого года на территории России. Это говорит об увеличении интереса аудитории к таким фильмам. Фильмы, произведенные в странах Азии, безусловно, занимают свою нишу на российском рынке кинопроката и могут стать отличной альтернативой североамериканским и европейским картинам», — рассказала министр.

Накануне стало известно, что в Китае в начале августа пройдет Фестиваль российского кино.