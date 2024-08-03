Екатерина Вилкова опубликовала редкое фото с мужем Ильей Любимовым

Звезда «Отеля Элеон», актриса Екатерина Вилкова опубликовала редкие фото с мужем Ильей Любимовым. Снимками она поделилась в соцсети.
На фото пара обнималась и смеялась в парных образах с черным свитшотом.
«А у этого парня сегодня именины. Вот такая у нас пятница», — написала актриса.
Знаменитость родилась в Нижнем Новгороде. Она рассказывала, что ее семья жила достаточно бедно: у них были две смежные комнаты в коммунальной квартире без горячей воды. Актриса хотела «вырваться из этой реальности», поэтому начала работать еще во время учебы. Звезда была студенткой Нижегородского театрального училища, позже она уехала в Москву и в 2006 году окончила школу-студию МХАТ.
В 2011 году Вилкова вышла замуж за звезду сериала «Не родись красивой» Илью Любимова. Артисты рассказывали, что год воздерживались от близости перед свадьбой и венчанием. Актер, будучи священнослужителем и глубоко верующим человеком, предложил Екатерине таким образом придать отношениям яркости, и она согласилась.
У супругов двое детей: 12-летняя дочь Павла и 10-летний сын Петр.
Ранее в день 40-летия Вилкова опубликовала свое детское фото.