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В деле о стрельбе Алека Болдуина появился новый поворот

Судья Соммер: обвинение намеренно скрывало улики в пользу Болдуина
Алек Болдуин
Алек БолдуинИсточник: Legion-Media.ru

Судья Мэри Марлоу Соммер, занимавшаяся делом о стрельбе Алека Болдуина в Нью-Мексико, обвинила прокуроров в неправомерных действиях, которые, по ее словам, помешали актеру подготовиться к защите. Об этом сообщает TMZ.

Отклонившая дело против артиста судья в документах, оказавшихся в распоряжении издания, говорит, что обвинение скрыло улики в его пользу от команды юристов Болдуина.

Соммер имеет в виду боевые патроны, найденные на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Следователь полиции Марисса Поппелл свидетельствовала, что ее начальство поручило ей составить отчет, подтверждающий получение полицией боеприпасов, и зарегистрировать его под иным номером дела, чем дело «Ржавчины». Таким образом, адвокаты не имели доступа к этим уликам.

По словам Соммер, умышленное и преднамеренное неправомерное поведение обвинителей не оставило ей иного выбора, кроме как прекратить дело. Нарушения она назвала вопиющими и в итоге приведшими к ложным показаниям.

В 2021 году во время съемок «Ржачины» Болдуин выстрелил на репетиции из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Постановщика выписали из больницы через несколько часов, спасти Хатчинс не удалось.

Дело Болдуина было прекращено в июле 2024 года, и теперь он намерен подать в суд на шерифа Санта-Фе Адана Мендосу и специального прокурора Кари Моррисси.

Ранее стало известно, что из «Ржавчины» полностью вырезали сцену со стрельбой.