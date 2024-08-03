Умер актер из сериалов «Кухня» и «Моя прекрасная няня»

Актер родился в 1933 году. В 1961 году он окончил Театральное училище им. Б. Щукина, после чего начал работать в Театре имени Н. В. Гоголя. В 1984 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 2000 году Гилинов получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.