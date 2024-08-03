Умер актер из сериалов «Кухня» и «Моя прекрасная няня»

Ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Гилинов. Об этом сообщается на странице Театра им. Н. В. Гоголя, где актер служил с 1961 года, в соцсети ВКонтакте.
«На протяжении более 60 лет был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов», — отмечается в сообщении.
Гилинов скончался в возрасте 91 года. Причина смерти не уточняется, дата и место похорон артиста станут известны позже.
Актер родился в 1933 году. В 1961 году он окончил Театральное училище им. Б. Щукина, после чего начал работать в Театре имени Н. В. Гоголя. В 1984 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 2000 году Гилинов получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.
С конца 1960-х годов Гилинов неоднократно принимал участие в съемках фильмов и сериалов. Наибольшую популярность ему принесли съемки в «Остановке по требованию», «Моей прекрасной няне», «Детективах» и «Кухне».
Ранее сообщалось, что в возрасте 79 лет из жизни ушла советская украинская актриса театра и кино Людмила Приходько. За свою карьеру она сыграла более 150 ролей на сцене театра.