Стоянов, Серебряков, Стычкин: звезды на премьере сериала об Олимпиаде-80

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ сериала «Игры» режиссера Евгения Стычкина. Вместе с постановщиком многосерийную спортивную драму об Олимпиаде 1980 года представили исполнители главных ролей: Юрий Стоянов, Алексей Серебряков, Павел Майков, Вячеслав Чепурченко, Торнике Квитатиане, Алена Бондарчук и другие.
Действие сериала разворачивается в конце 1970-х годов, когда Советский Союз готовился принять летние Олимпийские игры в Москве. В центре сюжета — Игорь Зорин (Григорий Верник), избалованный сын советского функционера. Он попадает в оргкомитет Олимпиады-80, где будет работать под начальством строгой и принципиальной Ирины Светловой (Мария Карпова)
Ирина и Игорь познакомятся с разными людьми — спортсменами, тренерами и волонтерами, — которые изменят их взгляды на жизнь. Героям предстоит столкнуться со сложностями организации масштабного спортивного события и стать свидетелями не только Олимпийских, но и политических игр.
Евгений Стычкин, презентуя сериал, признался, что впервые стоит на сцене кинотеатра в качестве режиссера и гордится этим. Он отметил, что вместе со своей командой вложил много сил в создание этого проекта.
«Я по-настоящему счастлив, что мне в жизни удалось заниматься тем, что я очень люблю, с людьми, которых я очень люблю. Безумно благодарен каждому человеку из нашей большой команды — они все профессионалы своего дела», — заключил Стычкин.
Гостями премьеры стали также Матвей Лыков, Карина Асмус, Даниил Воробьев, Мария Андреева, Мария Шумакова, Дарья Мельникова, Мила Ершова, Сергей Новосад и многие другие.
Премьера сериала «Игры» состоится на «Кинопоиске» 3 августа — в день закрытия Олимпийских игр 1980 года.