«Этот мир похлеще любого сериала». Интервью со звездой «Слова пацана» Львом Зулькарнаевым

Фильмом, открывшим Льва Зулькарнаева, считается теплое драмеди «Экспресс», где актер сыграл неунывающего провинциального паренька, верящего в чудо. В сериале «Шаляпин» Лев открылся с новой стороны, перевоплотившись в истинного интеллигента — композитора Сергея Рахманинова.
А прославился он благодаря нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», где сыграл юного бандита по кличке Зима. От этого брутального образа 24-летний актер максимально отходит в новом сериале «Она такая классная» — в роли восемнадцатилетнего юноши с расстройством аутистического спектра.
Кино Mail задает Льву традиционные #10вопросовзвезде. В блиц-интервью актер назвал свои любимые проекты (в том числе, с самим собой) и со знанием дела отметил, что «этот мир похлеще любого сериала».