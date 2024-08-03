«Этот мир похлеще любого сериала». Интервью со звездой «Слова пацана» Львом Зулькарнаевым

А прославился он благодаря нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», где сыграл юного бандита по кличке Зима. От этого брутального образа 24-летний актер максимально отходит в новом сериале «Она такая классная» — в роли восемнадцатилетнего юноши с расстройством аутистического спектра.