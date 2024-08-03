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«Этот мир похлеще любого сериала». Интервью со звездой «Слова пацана» Львом Зулькарнаевым

Звезда «Слова пацана» стал новым героем блиц-видеоинтервью от Кино Mail

Фильмом, открывшим Льва Зулькарнаева, считается теплое драмеди «Экспресс», где актер сыграл неунывающего провинциального паренька, верящего в чудо. В сериале «Шаляпин» Лев открылся с новой стороны, перевоплотившись в истинного интеллигента — композитора Сергея Рахманинова.

А прославился он благодаря нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», где сыграл юного бандита по кличке Зима. От этого брутального образа 24-летний актер максимально отходит в новом сериале «Она такая классная» — в роли восемнадцатилетнего юноши с расстройством аутистического спектра.

Кино Mail задает Льву традиционные #10вопросовзвезде. В блиц-интервью актер назвал свои любимые проекты (в том числе, с самим собой) и со знанием дела отметил, что «этот мир похлеще любого сериала». 

Она такая классная
9.7
Она такая классная
2024/Россия
18+
драма
комедия