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Звезда «Триггера» кардинально сменил имидж и показал результат

Актер Даниил Воробьев пришел на премьеру в новом образе

Звезда сериалов «Триггер» и «Жить жизнь» актер Даниил Воробьев пришел на кинопремьеру в новом образе.

В четверг, 1 августа, в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера масштабного сериала «Игры». Даниил Воробьев предпочел для выхода фиолетовый спортивный костюм, который дополнил розовым бомбером. Он также продемонстрировал новый бьюти-образ — перекрасился в брюнета и сделал мелирование челки.

Помимо актерства Даниил Воробьев занимается режиссурой. Его дебютной работой стал сверхкороткий метр «Молитва» в сотворчестве с Евгением Ткачуком, который получил 12 наград на различных фестивалях, в том числе первое место в номинации «Экспериментальное кино», Гран-При по версии жюри Фестиваля Святая Анна.