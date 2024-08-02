Звезда «Триггера» кардинально сменил имидж и показал результат

Помимо актерства Даниил Воробьев занимается режиссурой. Его дебютной работой стал сверхкороткий метр «Молитва» в сотворчестве с Евгением Ткачуком, который получил 12 наград на различных фестивалях, в том числе первое место в номинации «Экспериментальное кино», Гран-При по версии жюри Фестиваля Святая Анна.