Константин Хабенский ликвидирует свой продюсерский центр

С 2020 по 2023 год ООО «Продюсерский центр Константина Хабенского» не приносило выручки. За 2020 год компания ушла в минус на 45 тысяч рублей, в 2021-м — на 63 тысячи рублей, в 2022-м — на 60 тысяч рублей, а в 2023-м — на восемь тысяч рублей.