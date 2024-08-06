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Юлия Высоцкая рассказала, что смотрит вместе с сыном

Актриса призналась, что их киновкусы во многом совпадают

Юлия Высоцкая в беседе с Кино Mail рассказала, что во многом у нее совпадают киновкусы со своим сыном Петром Кончаловским. Они смотрят как «Крестного отца» и британского «Шерлока», так и уделяют внимание киноработам Микеланджело Антониони и Ингмара Бергмана.

«Есть классика, которая нам абсолютно нравится обоим, единодушно», — призналась актриса.

Она добавила, что они с сыном обсуждают киноновинки и советуют друг другу проекты, которые им понравились. Например, Высоцкая первой посмотрела сериал «Эйфория» и порекомендовала его сыну.

«Это, кстати, как раз про ту же проблему молодого поколения. Там все, конечно, культурологически отличается от того, что происходит в нашей стране, но именно по внутреннему, эмоциональному состоянию этого нового поколения — это все равно близко. Это очень человеческая история», — отметила звезда.

Напомним, Юлия Высоцкая в 1997 году познакомилась с Андреем Кончаловским. Их первая встреча состоялась на «Кинотавре» в Сочи.

Спустя два года пара сыграла свадьбу. В этом браке у них родились дочь Мария и сын Петр.