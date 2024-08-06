Юлия Высоцкая рассказала, что смотрит вместе с сыном

«Это, кстати, как раз про ту же проблему молодого поколения. Там все, конечно, культурологически отличается от того, что происходит в нашей стране, но именно по внутреннему, эмоциональному состоянию этого нового поколения — это все равно близко. Это очень человеческая история», — отметила звезда.