Юлия Высоцкая высказалась о молодых артистах

«Раньше нас пожестче воспитывали, была какая-то формальная условность, как люди должны себя вести, рамки были пожестче, эмоциональные в том числе. А сейчас дети более расторможенные. У них больше и эмоциональная амплитуда, и неожиданных реакций на что-то, и свободы в проявлениях. Именно для актерской профессии это прекрасно», — объяснила актриса.