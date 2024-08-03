Юлия Высоцкая высказалась о молодых артистах

Юлия Высоцкая в беседе с Кино Mail порассуждала о молодых артистах и их преимуществах перед актерами ее поколения.
Актриса затруднилась перечислить имена тех, за кем ей интересно наблюдать, однако назвала плюсы нового поколения. По мнению Высоцкой, ее молодые коллеги более «расторможенные», что хорошо для актерской профессии.
«Раньше нас пожестче воспитывали, была какая-то формальная условность, как люди должны себя вести, рамки были пожестче, эмоциональные в том числе. А сейчас дети более расторможенные. У них больше и эмоциональная амплитуда, и неожиданных реакций на что-то, и свободы в проявлениях. Именно для актерской профессии это прекрасно», — объяснила актриса.
Высоцкая также отметила, чем новое поколение отличается от того, в котором выросла она. По словам звезды, сейчас у молодежи меньше живого общения, но, по ее мнению, «все люди в юности и молодости примерно одинаковые».
«Та же самая неуверенность, поиски смысла жизни, те же самые страхи, сомнения, радости, влюбленности — это все на месте, никуда не делось. Да, внешняя оболочка немножко другая. А так — люди пока, слава богу, людьми остаются», — заключила актриса.
Напомним, сейчас Юлия Высоцкая снимается в главной роли в фильме Надежды Михалковой «Огненный мальчик».