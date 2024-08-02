Мэтт Дэймон впервые за долгое время вышел в свет с семьей

Напомним, Мэтт Дэймон и Лучана Барросо познакомились в 2003 году в Майами в одном из баров, где девушка работала барменом. Спустя два года пара сыграла свадьбу. В этом союзе родились три дочери — Изабелла, Джиа, Стелла. У Барросо также есть дочь Алексия от первого брака, которую Дэймон воспитал как родную.