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Мэтт Дэймон впервые за долгое время вышел в свет с семьей

Супруга и дети голливудского актера поддержали его на премьере фильма «Зачинщики»
Мэтт Дэймон с семьей
Мэтт Дэймон с семьейИсточник: Legion-Media.ru

Мэтт Дэймон презентовал новый фильм «Зачинщики» со своим участием. На премьере, которая прошла в Нью-Йорке, его поддержала семья — жена Лучана Барросо и четыре дочери.

Голливудский актер для светского выхода выбрал светло-серый костюм, белые кеды и футболку. Его супруга предпочла белоснежное платье с пышной юбкой и черные босоножки на каблуках. Барросо собрала волосы в высокий хвост и сделала яркий макияж с акцентом на глазах и губах. Супруги выглядели счастливыми: они обнимались и улыбались, позируя фотографам.

Напомним, Мэтт Дэймон и Лучана Барросо познакомились в 2003 году в Майами в одном из баров, где девушка работала барменом. Спустя два года пара сыграла свадьбу. В этом союзе родились три дочери — Изабелла, Джиа, Стелла. У Барросо также есть дочь Алексия от первого брака, которую Дэймон воспитал как родную.

В центре сюжета фильма — Рори (Мэтт Дэймон), который оказался в непростой жизненной ситуации. Отчаявшись, он соглашается вместе с аферистом Кобби (Кейси Аффлек) ограбить политика-коррупционера.

Однако ситуация вышла из-под контроля, и теперь за Рори и Кобби охотится не только полиция, но и разъяренные бюрократы с мстительным криминальным боссом. Герои вынуждены попросить помощи у психолога Рори, который соглашается скрыть их от преследователей.

Фильм «Зачинщики» в мировом прокате со 2 августа.