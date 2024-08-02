Фильм на вечер: зубодробительный боевик от Гая Ричи с Генри Кавиллом

Действие фильма разворачивается в 1941 году, в самый разгар Второй мировой войны — на Лондон обрушиваются бомбы, Черчилль рассчитывает на поддержку США, однако немецкие подлодки блокируют американские суда в Атлантическом океане.
Военное командование Великобритании принимает решение провести рискованную операцию и собрать группу оперативников, которые ударят по врагу, не считаясь с принятыми джентльменскими правилами ведения боя. Команда бойцов во главе с темпераментным майором Гасом Марч-Филлипсом должна провести диверсию в контролируемом нацистами порту на острове у западного побережья Африки.
Экшен-комедия от Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» не разочарует поклонников фирменного стиля режиссера — это сногсшибательное зрелище наполнено специфическим черным юмором и неутомимым мальчишеским задором, с которым режиссер играет во взрывы и перестрелки под бодрый саундтрек.
Генри Кавилл дьявольски харизматичен в образе неуправляемого Марч-Филлипса, разносящего врагов в пух и прах, не менее эффектны и его коллеги — звезда «Ричера» Алан Ричсон, развлекающий зрителей стрельбой из лука, и ослепительная Эйса Гонсалес в роли агента под прикрытием.