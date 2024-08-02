Фильм на вечер: зубодробительный боевик от Гая Ричи с Генри Кавиллом

Генри Кавилл дьявольски харизматичен в образе неуправляемого Марч-Филлипса, разносящего врагов в пух и прах, не менее эффектны и его коллеги — звезда «Ричера» Алан Ричсон, развлекающий зрителей стрельбой из лука, и ослепительная Эйса Гонсалес в роли агента под прикрытием.