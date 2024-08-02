Домогаров-мл. рассказал, как работа спасала его после смерти матери

«Почему вышел из проекта? Ну, такое бывает. Истерия какая-то, когда видел картинку немного по-другому и так далее… Это молодость. Отец, кстати, сказал, чтобы я делал так, как сам чувствую. А так я доволен, рад, у меня никогда не было такого сближения с коллективом, это уже как семья. Желаю сериалу успеха, чтобы он взлетел. Будем молиться, болеть!» — заключил Домогаров-мл.