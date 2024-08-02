Домогаров-мл. рассказал, как работа спасала его после смерти матери

Александр Домогаров-мл. появился на премьере сериала «Она такая классная» и рассказал, как этот проект помог ему в тяжелый жизненный период. В прошлом году режиссер потерял маму, которая несколько лет боролась с онкологией.
Перед самым началом съемок Домогаров-мл. покинул проект, так как не мог оставить тяжелобольного близкого человека.
«Маме тогда дали две недели. Я не мог ее бросить, не мог провести это время не рядом. И она прожила больше — не две недели, а месяц», — рассказал кинематографист изданию «СтарХит».
Сначала он начал готовить другого режиссера — очень талантливую девушку. Домогаров-мл. понимал, что ей будет сложно втянуться в работу, и в итоге решил вернуться в проект. По словам режиссера, эта работа в тот непростой период его спасла.
«Эта работа меня по сути чуть-чуть спасла: я полгода жил в Петербурге, снимал, горевал… И получал вот такую любовь от съемочной группы. Бывает ведь, что на проектах люди не сходятся, а у нас получилось все просто замечательно. Я верю в Господа, поэтому, мне кажется, он меня не оставил, он мне помог», — добавил режиссер.
Однако перед финалом он покинул проект и убрал свое имя из титров сериала. Впрочем, пропустить премьеру режиссер не смог, ведь для него было важно пообщаться со всей съемочной группой и поддержать коллег.
«Почему вышел из проекта? Ну, такое бывает. Истерия какая-то, когда видел картинку немного по-другому и так далее… Это молодость. Отец, кстати, сказал, чтобы я делал так, как сам чувствую. А так я доволен, рад, у меня никогда не было такого сближения с коллективом, это уже как семья. Желаю сериалу успеха, чтобы он взлетел. Будем молиться, болеть!» — заключил Домогаров-мл.
«Она такая классная» — авантюрное роуд-муви о дружбе, которая сильнее предрассудков. Главные роли в проекте сыграли звезды сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Капельник» Лев Зулькарнаев и Денис Прытков. Сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Kion.