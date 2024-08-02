В Китае в начале августа пройдет Фестиваль российского кино

«С 5 по 11 августа “Роскино” проведет масштабный “Фестиваль российского кино Китай 2024” в трех городах КНР: Пекине, Нанкине и Шэньчжэне. Показы организованы совместно с Китайским киноархивом (China Film Archive) при поддержке Минкультуры России и Государственного управления КНР по делам кинематографии. Мероприятие приурочено к 17-му заседанию подкомиссии по сотрудничеству в области кинематографии российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которое пройдет в Пекине 5 августа», — рассказали в пресс-службе.