В Китае в начале августа пройдет Фестиваль российского кино

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Фестиваль российского кино стартует в Пекине, Нанкине и Шэньчжэне 5 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе «Роскино».
«С 5 по 11 августа “Роскино” проведет масштабный “Фестиваль российского кино Китай 2024” в трех городах КНР: Пекине, Нанкине и Шэньчжэне. Показы организованы совместно с Китайским киноархивом (China Film Archive) при поддержке Минкультуры России и Государственного управления КНР по делам кинематографии. Мероприятие приурочено к 17-му заседанию подкомиссии по сотрудничеству в области кинематографии российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которое пройдет в Пекине 5 августа», — рассказали в пресс-службе.
Зрители увидят новинки 2024 года — фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко и якутскую драму «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского, комедию в стиле роуд-муви «Поехавшая» Антона Маслова. Также в Китае покажут приключенческую драму «Повелитель ветра» о российском путешественнике Федоре Конюхове (2023 г., режиссер Игорь Волошин) и драму «Свет» (2023 г., режиссер Антон Коломеец).
Кроме того, будут показаны полнометражные анимационные фильмы «Чинк: Хвостатый детектив» (2022 г., режиссер Григорий Вожакин) и «Бука. Мое любимое чудище» (2021 г., режиссер Виктор Глухушин, Максим Волков).
Документальный фильм «Победа китайского народа»(1950 г., режиссер Иван Лукинский, Леонид Варламов), оцифровку которого обеспечил Госфильмофонд России, будет представлен в рамках отдельного спецпоказа для научных работников Китайского киноархива.
Также в Китай прилетит делегация российских кинематографистов. Фильмы зрителям представят режиссер Михаил Лукачевский («Там, где танцуют стерхи»), режиссер Антон Маслов («Поехавшая»), режиссер Антон Коломеец («Свет»), исполнительный продюсер Георгий Гитис («Бука. Мое любимое чудище»), директор департамента международных продаж «Централ партнершип» Николай Златопольский («Сто лет тому вперед», «Повелитель ветра»).
Фестиваль откроется в пекинском кинотеатре Art Cinema 5 августа показом якутского фильма «Там, где танцуют стерхи».
Пекин примет Фестиваль российского кино с 5 по 10 августа. В Нанкине показы состоятся с 7 по 10 августа. А с 9 по 11 августа российское кино будет представлено в Шэньчжэне.