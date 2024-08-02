Борющийся с неизлечимой болезнью Ларс фон Триер снимет новый фильм

В 2022 году на Венецианском кинофестивале прошла премьера третьего, заключительного сезона сериала Триера «Королевство. Исход». В августе того же года стало известно, что у Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. После этого он заявил, что берет перерыв в карьере. Сам постановщик признавался, что хотел бы вернуться к съемкам новых фильмов, как только сможет побороть симптомы болезни.