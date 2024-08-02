Трейлер дня: растерянная Урсуляк в драме по сценарию Кончаловского

Вышел первый трейлер драмы «Смотри на меня!» с Александрой Урсуляк в главной роли. Для режиссера Владимира Грамматикова эта лента стала личным высказыванием.
События разворачиваются в послевоенные 1940-е годы. По сюжету, Нина Левицкая, бывшая оперная певица и мама четверых детей, хочет разыскать мужа, от которого не было вестей целый год. По слухам, он находится в Москве. Чтобы избежать возможного ареста, Левицкая пристраивает имущество, собирает детей и отправляется в большое путешествие из Свердловска в столицу.
Весь путь Левицкие проделают в товарном вагоне вместе с коровой и пианино. В процессе они встретят и опасных людей, и тех, кто им поможет. И, несмотря на трудности, трогательная связь матери и детей, их любовь, тепло и поддержка дают надежду на счастливый исход этой поездки.
«Мне хотелось ее сделать не героической, а немного растерянной, в этом невероятном путешествии в товарном вагоне с детьми и коровой, через всю страну. Она не знает, что будет, что их ждет? Но в этом пути ей предстоит многое узнать о самой себе», — рассказывает о своей героине Александра Урсуляк.
В основе картины лежат детские воспоминания режиссера Владимира Грамматикова, связанные с его матерью. Сценарий написали Андрей Кончаловский и Елена Киселева. В фильме также участвуют Евгения Симонова, Евгений Стеблов, Семен Шкаликов и Ольга Лапшина.
Премьера фильма «Смотри на меня!» в кинотеатрах состоится 5 сентября.