Трейлер дня: растерянная Урсуляк в драме по сценарию Кончаловского

«Мне хотелось ее сделать не героической, а немного растерянной, в этом невероятном путешествии в товарном вагоне с детьми и коровой, через всю страну. Она не знает, что будет, что их ждет? Но в этом пути ей предстоит многое узнать о самой себе», — рассказывает о своей героине Александра Урсуляк.