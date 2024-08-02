Том Круз исполнит опасный трюк на закрытии Олимпиады в Париже

По одной из версий, Том, известный своими экстремальными трюками, спустится по канату с верхней части «Стад де Франс» с олимпийским флагом. До этого он принял участие в съемках промо-ролика к соревнованиям 2028 года. По сюжету, он путешествует со знаменем Олимпиады из Франции в США.