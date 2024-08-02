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Том Круз исполнит опасный трюк на закрытии Олимпиады в Париже

Номер актера свяжет Игры 2024 с Олимпиадой, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году
Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик»
Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик»Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Том Круз выступит на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом со ссылкой на источники сообщает TMZ.

По информации издания, звезда франшизы «Миссия невыполнима» выступил с предложением к Международному олимпийскому комитету. По замыслу организаторов, Круз сможет органично связать Игры 2024 с Олимпиадой, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году.

По одной из версий, Том, известный своими экстремальными трюками, спустится по канату с верхней части «Стад де Франс» с олимпийским флагом. До этого он принял участие в съемках промо-ролика к соревнованиям 2028 года. По сюжету, он путешествует со знаменем Олимпиады из Франции в США.

Ранее зрители и эксперты раскритиковали церемонию открытия Олимпиады 2024, которая прошла в Париже. Шоу назвали безвкусным, некрасивым и даже «оскорбляющей христианские и традиционные ценности». Впоследствии возмутивший зрителей Олимпиады актер принес извинения.