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«Головоломка 2» опередила «Мстителей» по кассовым сборам

Мультфильм вытеснил «Мстителей» из топа самых кассовых фильмов

Продолжение мультфильма «Головоломка» от студии Pixar вошло в десятку самых кассовых фильмов в истории, опередив «Мстителей». Об этом стало известно из обновленного рейтинга IMDb.

«Головоломка 2» на данный момент заработала в мировом прокате уже 1 миллиард 153 миллиона долларов, у «Мстителей», потерявших место в топ-10, — 1 миллиард 152 миллиона. При этом анимационный фильм все еще демонстрируется в кинотеатрах. На первом месте рейтинга самых кассовых картин в истории находится «Аватар» с 2,9 миллиардами долларов.

В конце июля мультфильм стал официально самым кассовым анимационным фильмом в истории, обойдя по мировым сборам «Холодное сердце 2».

Ранее стало известно, что «Головоломка 2» не выйдет в официальный российский прокат.