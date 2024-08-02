«Головоломка 2» опередила «Мстителей» по кассовым сборам

«Головоломка 2» на данный момент заработала в мировом прокате уже 1 миллиард 153 миллиона долларов, у «Мстителей», потерявших место в топ-10, — 1 миллиард 152 миллиона. При этом анимационный фильм все еще демонстрируется в кинотеатрах. На первом месте рейтинга самых кассовых картин в истории находится «Аватар» с 2,9 миллиардами долларов.