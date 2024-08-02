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Иван Янковский поделился редкими кадрами с женой и сыном

Артист показал, как проводит лето с семьей

Звезда сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Фишер» Иван Янковский поделился кадрами с женой, актрисой Дианой ПожарскойЧемпион мира», «Отель “Белград”») и сыном. Фотографии актер опубликовал в соцсети.

Артист редко делится подробностями личной жизни, но в этот раз решил показать трогательные кадры. На черно-белом снимке он позирует с женой Дианой Пожарской, а на последующих фото можно увидеть их сына Олега.

На первом кадре ребенок играет с отцом, а на втором — сидит на стуле и жмурится от солнца.

Знаменитости познакомились в 2018 году. В феврале 2021-го они сыграли свадьбу. Летом того же года у пары родился сын. Мальчика назвали Олегом. Он стал полным тезкой прадеда — легендарного советского актера Олега Ивановича Янковского.

В мае отец Ивана Янковского, Филипп ЯнковскийКонтейнер», «Монастырь», «Карамора») поделился фото, на котором запечатлены его родные. В кадре оказались супруга актера Оксана Фандера, их дочь Елизавета Янковская и сын Иван Янковский с женой Дианой Пожарской.

В июне Иван Янковский был отмечен специальной наградой VI Фестиваля сериалов «Пилот». Он получил приз с формулировкой «Актер. Главный герой года». В 2023-м с участием Янковского вышло три громких проекта: «Фишер», «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Плейлист волонтера».