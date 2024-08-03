Сериал на выходные: авантюрный ромком из Испании

Героиня «Искусства обмана», арт-специалист Ката, переживает профессиональный кризис. И, пока будущее туманно, подрабатывает официанткой в мексиканском ресторанчике. Но одна судьбоносная встреча заставит ее жизнь совершить резкий виток.
Ката знакомится с харизматичным антикваром Яго, который дурит наивных покупателей, подсовывая им поддельные вещицы. Двух знатоков искусства сводят общие интересы и нужда в деньгах. Спевшись, они начинают вместе обрабатывать необразованных богачей, стремящихся заполучить нечто особенное.
На фоне своей клиентуры обаятельные мошенники выглядят почти благородно. А Химена Ромо и Макси Иглесиас в полной мере дают почувствовать взаимную химию, возникшую между их персонажами.
Благодаря живописным видам Мадрида, Толедо и даже Майами, неожиданным сюжетным виражам и непринужденным перепалкам симпатичных аферистов между собой сериал может стать легким и приятным сопровождением пары летних вечеров.