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Актриса «Бригады» разрыдалась в аэропорту, провожая дочь за границу

Дарья Повереннова рассказала, что ее дочь улетела из России
Дарья Повереннова с дочерью Полиной, фото: соцсети
Дарья Повереннова с дочерью Полиной, фото: соцсети

Актриса Дарья Повереннова проводила дочь в Южную Корею. Артистка призналась в личном блоге, что расплакалась в аэропорту, прощаясь с Полиной.

«Московские каникулы закончились! Девочки, у кого дети живут далеко, как вы справляетесь? Кусок сердца отрывается каждый раз», — поделилась звезда «Бригады».

Дочь знаменитости уже три года живет и работает в Сеуле. Полина Жигалкина рассказывала в соцсетях, что ей было тяжело адаптироваться в новой стране, но, когда она освоила язык и получила хорошую работу, все наладилось. Девушка была замужем, однако подписчики заметили, что она давно не носит обручальное кольцо и не публикует фото с супругом. В сети подозревают, что пара рассталась, но дочь Поверенновой и сама актриса не отвечают на эти вопросы.

Артистка родила первенца в 1992 году от режиссера Александра Жигалкина, с которым рассталась после 10 лет отношений из-за романа с актером Валерием Николаевым. Повереннова вновь вышла замуж только через 20 лет после развода — в 2021 году звезда официально стала женой руководителя Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова. По словам знаменитости, дочь легко нашла общий язык с отчимом, и конфликтных ситуаций у них не возникало.

Ранее сообщалось, что Повереннова воссоединилась с дочерью спустя полтора года разлуки.