Актриса «Бригады» разрыдалась в аэропорту, провожая дочь за границу

Дочь знаменитости уже три года живет и работает в Сеуле. Полина Жигалкина рассказывала в соцсетях, что ей было тяжело адаптироваться в новой стране, но, когда она освоила язык и получила хорошую работу, все наладилось. Девушка была замужем, однако подписчики заметили, что она давно не носит обручальное кольцо и не публикует фото с супругом. В сети подозревают, что пара рассталась, но дочь Поверенновой и сама актриса не отвечают на эти вопросы.