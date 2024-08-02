Актриса «Бригады» разрыдалась в аэропорту, провожая дочь за границу

Актриса Дарья Повереннова проводила дочь в Южную Корею. Артистка призналась в личном блоге, что расплакалась в аэропорту, прощаясь с Полиной.
«Московские каникулы закончились! Девочки, у кого дети живут далеко, как вы справляетесь? Кусок сердца отрывается каждый раз», — поделилась звезда «Бригады».
Дочь знаменитости уже три года живет и работает в Сеуле. Полина Жигалкина рассказывала в соцсетях, что ей было тяжело адаптироваться в новой стране, но, когда она освоила язык и получила хорошую работу, все наладилось. Девушка была замужем, однако подписчики заметили, что она давно не носит обручальное кольцо и не публикует фото с супругом. В сети подозревают, что пара рассталась, но дочь Поверенновой и сама актриса не отвечают на эти вопросы.
Артистка родила первенца в 1992 году от режиссера Александра Жигалкина, с которым рассталась после 10 лет отношений из-за романа с актером Валерием Николаевым. Повереннова вновь вышла замуж только через 20 лет после развода — в 2021 году звезда официально стала женой руководителя Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова. По словам знаменитости, дочь легко нашла общий язык с отчимом, и конфликтных ситуаций у них не возникало.
Ранее сообщалось, что Повереннова воссоединилась с дочерью спустя полтора года разлуки.