Юлия Высоцкая рассказала о совместной работе с Надеждой Михалковой

Юлия Высоцкая играет главную роль в фильме «Огненный мальчик», режиссером которого стала Надежда Михалкова. В интервью Кино Mail актриса рассказала о совместной работе с Михалковой. Она призналась, что у режиссера картины есть большое преимущество — актерская школа.
«Это очень важно, потому что она понимает актерскую кухню. И дает не только правильные технические задания, но еще и очень точные внутренние задачи, пристройки, подмечает какие-то детали и вообще очень понимает женскую актерскую природу», — отметила Высоцкая.
Она подчеркнула, что мужчины-режиссеры не всегда понимают разницу между мужской актерской природой и женской.
«Надя в этом смысле очень хорошо разбирается. И потом у Нади, понимаете, такая родословная, что это не может не сказаться на ее эрудиции, на ее профессиональном уровне. Да и просто это человек родной, хороший. С ней очень хорошо», — рассказала актриса.
В картине «Огненный мальчик» Юлия Высоцкая играет мать сына-подростка, строящую политическую карьеру. По мнению актрисы, ее героиня показывает два сложных, конфликтующих состояния женщины.
«С одной стороны, это женщина работающая, к тому же во власти, поэтому это очень сконцентрированный, волевой, дисциплинированный человек. С другой, это мама, которая должна быть эмпатичной, сочувствующей, эмоциональной, переживающей и открытой к своему ребенку. В этом, собственно, и состоит конфликт характера моей героини», — заключила Высоцкая.