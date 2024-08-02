Юлия Высоцкая рассказала о совместной работе с Надеждой Михалковой

«Надя в этом смысле очень хорошо разбирается. И потом у Нади, понимаете, такая родословная, что это не может не сказаться на ее эрудиции, на ее профессиональном уровне. Да и просто это человек родной, хороший. С ней очень хорошо», — рассказала актриса.