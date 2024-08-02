Зендая появилась на публике в смелом образе

Американская актриса, танцовщица и модель Зендая в откровенном виде появилась на публике. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.
На размещенных кадрах видно, что Зендая отказалась от бюстгальтера, надела золотые браслеты, часы, серьги и две длинные цепи с кулонами.
В мае сообщалось, что Зендая снялась в откровенном образе для австралийской версии журнала Vogue. Тогда актриса предстала перед камерой в топе с длинными рукавами, который она надела на голое тело, и трусах с высокой посадкой люксового бренда Schiaparelli.