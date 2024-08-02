Лопез и Аффлек окончательно подготовили документы на развод

«Они оформили документы на развод вместе месяц назад, но ждут подходящего момента, чтобы отдать их. В это время они выпустят совместное заявление, в котором расскажут, как сильно любят друг друга и как боролись за то, чтобы все получилось, но не смогли достичь успеха», — рассказал источник.