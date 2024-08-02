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Лопез и Аффлек окончательно подготовили документы на развод

Инсайдеры отмечают, что переломным моментом стала покупка актером нового дома
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек
Дженнифер Лопез и Бен АффлекИсточник: Legion-Media.ru

Американская певица Дженнифер Лопез и актер Бен Аффлек окончательно подготовили документы на развод. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источник.

Собеседник издания заявил, что звездная чета пыталась сохранить отношения, но решающим моментом стала прошедшая вечеринка в честь 55-летия актрисы, в день которой Аффлек купил себе новый дом. Сейчас супруги завершили оформление документов, но еще не сдали их.

«Они оформили документы на развод вместе месяц назад, но ждут подходящего момента, чтобы отдать их. В это время они выпустят совместное заявление, в котором расскажут, как сильно любят друг друга и как боролись за то, чтобы все получилось, но не смогли достичь успеха», — рассказал источник.

Слухи о скором разводе актера и певицы спустя два года брака появились в середине мая

Звездная пара, которую фанаты в соцсетях называют Беннифер, сыграла свадьбу в июле 2022 года, но уже несколько месяцев не появляется вместе на публике. Ранее Аффлек вышел в свет без обручального кольца, чем подогрел слухи о расставании с певицей.

Ранее Дженнифер Лопез сорвалась на папарацци на фоне слухов о разводе.