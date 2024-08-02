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51-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в купальнике с глубоким декольте

Актриса опубликовала фото в купальнике от бренда Ким Кардашьян

Голливудская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу опубликовала фото в купальнике от бренда Ким Кардашьян SKIMS. Снимками она поделилась в соцсети.

Гвинет Пэлтроу (фото: соцсети)
Гвинет Пэлтроу (фото: соцсети)

51-летняя актриса позировала перед зеркалом в слитном коричневом купальнике на тонких бретелях и с глубоким декольте. Она также отказалась от макияжа и укладки, продемонстрировав естественную красоту.

Гвинет Пэлтроу более 10 лет была замужем за музыкантом Крисом Мартином. В браке у звезд родились двое детей: дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным». Судебный процесс завершился только в 2016 году. Позже Гвинет Пэлтроу вышла замуж за сценариста Брэда Фалчука, а музыкант начал встречаться с Дакотой Джонсон.

В марте актриса показала поклонникам редкую фотографию со своим супругом. Гвинет Пэлтроу предстала в кадре в черном купальнике и солнцезащитных очках в леопардовой оправе. Она лежала на диване вместе с Брэдом Фалчуком.