Матвеев и Серебряков снимаются в фильме про пранкеров: первые кадры

Стартовали съемки фильма «Пранкер» с Максимом Матвеевым и Алексеем Серебряковым.
Главный герой Антон — мастер обмана и подстав. Он профессиональный пранкер, который вытягивает ценную информацию про занимающих высокие должности коррупционеров. Себя при этом он считает борцом за справедливость. Однажды Антон оказывается в эпицентре серьезного столкновения бизнес-конкурентов, из-за чего под удар могут попасть его близкие.
«Драматическое наполнение канвы сценария очень плотное, очень спрессованное, очень насыщенное, — рассказывает Максим Матвеев, — до сих пор такого рода сценариев мне не приходило — когда в единицу времени происходит огромное количество событий, которые очень сильно выбивают почву из-под ног».
Режиссером и автором сценария выступает Александр Харламов. В других ролях заняты Кристина Кучеренко, Юрий Чулков, Ирина Ракшина.
Премьера триллера «Пранкер» состоится в начале 2025 года.