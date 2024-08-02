Матвеев и Серебряков снимаются в фильме про пранкеров: первые кадры

Главный герой Антон — мастер обмана и подстав. Он профессиональный пранкер, который вытягивает ценную информацию про занимающих высокие должности коррупционеров. Себя при этом он считает борцом за справедливость. Однажды Антон оказывается в эпицентре серьезного столкновения бизнес-конкурентов, из-за чего под удар могут попасть его близкие.