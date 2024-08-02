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Шэрон Стоун рассказала, откуда у нее синяк под глазом

Актриса объяснила синяк под глазом травмой в турецком отеле

Актриса Шэрон Стоун объяснила синяк под глазом травмой в отеле Турции. Об этом она рассказала в своей соцсети.

«Я была в стольких отелях в стольких странах, что вставала посреди ночи в туалет и не знала, где нахожусь. Так я и ударилась. Никто меня не обидел, и я отлично провожу время. Меня отлично встречают, где бы я ни была», — рассказала Стоун.

Шэрон Стоун в 2001 году перенесла инсульт, и врачам с трудом удалось ее спасти. Актриса рассказывала, что мало кто верил в ее восстановление после сложной операции. Также с детства звезда «Основного инстинкта» страдает от сахарного диабета и находится на инсулинотерапии. Однако, по словам артистки, проблемы со здоровьем никогда не останавливали ее от занятий спортом. Сейчас Стоун активно практикует пилатес и йогу, а также внимательно следит за питанием и не употребляет алкоголь.

В июле актриса вышла на публику на гала-вечере организации Knights Of Charity в Каннах. Шэрон Стоун показала фигуру в облегающем голубом платье-бюстье с перьями и глубоким декольте.

Ранее 66-летняя Шэрон Стоун без макияжа снялась в откровенном образе.