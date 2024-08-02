Юлия Пересильд снялась в необычном образе

Актриса Юлия Пересильд пожаловалась на тяжелый период в жизни. Об этом она написала в соцсети.
Перед камерой она позировала с необычным макияжем: размазанной по щеке красной помадой и тушью на ресницах. Волосы ей уложили в аккуратный низкий пучок.
«Первый день последнего месяца лета. Июль был жарким. Насыщенным. Безумно непростым <…> Очень хочется отдохнуть и накопить энергию солнца, ветра и спелых абрикосов», — написала она.
Юлия Пересильд состоит в отношениях с актером Михаилом Тройником с 2022 года. О романе пары стало известно через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже Пересильд публично подтвердила отношения. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет».
В начале июля Юлия Пересильд стала гостьей церемонии вручения премии «Ника». Актриса вышла на красную дорожку в образе в стиле Мэрилин Монро. Знаменитость надела белое макси-платье с вырезом и открытой спиной. Визажисты сделали артистке макияж с черными стрелками и красной помадой, а стилисты по волосам — голливудскую укладку.