По автобиографии Бритни Спирс снимут фильм

В книге Спирс описала свой путь к поп-суперзвезде от дней в «Клубе Микки Мауса» до скандального случая опекунства. Книга, как пишет Variety, была жестоко честной и подробно описывала ее отношения с бывшим парнем Джастином Тимберлейком и своей семьей.