Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

По автобиографии Бритни Спирс снимут фильм

Universal Pictures приобрела права на мемуары певицы и работает над экранизацией
Бритни Спирс
Бритни СпирсИсточник: Legion-Media.ru

Компания Universal Pictures приобрела права на мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне» и готовится экранизировать его. Об этом сообщает американская газета Variety.

По информации издания, режиссером фильма станет Джон М. Чу, снимавший документальный фильм про певца Джастина Бибера и «Иллюзию обмана 2», а продюсером — Марк Платт.

Мемуары певицы вышли в октябре 2023 года и были проданы тиражом более 2,5 млн экземпляров только в США. Universal выиграла права на них на аукционе.

В книге Спирс описала свой путь к поп-суперзвезде от дней в «Клубе Микки Мауса» до скандального случая опекунства. Книга, как пишет Variety, была жестоко честной и подробно описывала ее отношения с бывшим парнем Джастином Тимберлейком и своей семьей.

На своей странице в соцсети Х Бритни написала, что работает над секретным проектом с Марком Платтом, который, по ее словам, снимал ее любимые фильмы.

Ранее стало известно, что мемуары Бритни Спирс издадут в России.