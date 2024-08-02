Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине умерла актриса из фильма «Гений»

Актриса Людмила Приходько умерла на 80-м году жизни
Людмила Приходько (фото: соцсети)
Людмила Приходько (фото: соцсети)

Советская актриса театра и кино, народная артистка Украины Людмила Приходько умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного музыкального драмтеатра на своей странице в соцсети.

Приходько почти 50 лет служила в театре и исполнила более 150 ролей в драмах, комедиях, трагикомедиях, поэтических спектаклях и кино. Прощание с актрисой пройдет 2 августа в Волынском драмтеатре.

Артистка родилась 19 июня 1945 года в украинском городе Канев. С 1976 года служила актрисой Волынского музыкально-драматического театра. Впервые на киноэкране она появилась в фильме «Бурьян», сыграла в таких картинах, как «Прощайте, фараоны», «Дневной поезд», а также в фильме с Александром Абдуловым и Иннокентием Смоктуновским «Гений». В 1993 году Приходько получила звание Народной артистки Украины.