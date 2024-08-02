На Украине умерла актриса из фильма «Гений»

Артистка родилась 19 июня 1945 года в украинском городе Канев. С 1976 года служила актрисой Волынского музыкально-драматического театра. Впервые на киноэкране она появилась в фильме «Бурьян», сыграла в таких картинах, как «Прощайте, фараоны», «Дневной поезд», а также в фильме с Александром Абдуловым и Иннокентием Смоктуновским «Гений». В 1993 году Приходько получила звание Народной артистки Украины.