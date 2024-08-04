Смотрим дома: 3 новых сериала недели

«Она такая классная»
В центре драмеди «Она такая классная» — 27-летний инфантил Артем из Екатеринбурга. Когда его бросает девушка, он хочет доказать, что способен брать на себя серьезные обязательства. Удобный случай быстро подворачивается: соседка оставляет под его опеку восемнадцатилетнего сына Леню с расстройством аутистического спектра.
Особенный парнишка одержим порноактрисой Алексой Люкс из Петербурга. Именно туда герои и отправляются, попадая по пути в смешные и трагические ситуации.
За авантюрным роуд-муви с инклюзивным акцентом проглядывает история взросления. Артем, которого играет Денис Прытков из «Капельника», учится терпению и эмпатии — его внутренние сдвиги заметны уже в первом эпизоде. А в роли Лени на полной мощности выкладывается Лев Зулькарнаев, известный как Зима из «Слова пацана».
«Игры»
В 1980 год отправляют зрителей ностальгические «Игры», посвященные московской Олимпиаде. По сюжету, молодой столичный повеса Игорь Зорин попадает в оргкомитет, занимающийся подготовкой к громкому событию. Перед парнем распахивается мир с подковерными интригами, зашкаливающими нервами и спортивным азартом.
За сериал отвечают создатели «Нулевого пациента» режиссер Евгений Стычкин и продюсер Александра Ремизова. В касте много громких имен, среди которых Игорь Костолевский, Алексей Серебряков и неузнаваемый в образе Брежнева Юрий Стоянов. Роль избалованного мажора исполняет Григорий Верник, в последнее время появляющийся на экране едва ли не чаще своего знаменитого отца.
«Трудная»
Героиня «Трудной», резкая блондинка Влада, пытается начать жить заново после выхода из тюрьмы. Но криминальное прошлое следует за ней по пятам. Девушка оказывается подозреваемой в убийстве, и, возможно, ее собственная жизнь тоже находится под угрозой. За право быть свободной и счастливой Владе придется побороться.
В новой драме развиваются линии персонажей, знакомых зрителям по сериалу «Новенькие». К роли Макса вернулся Глеб Калюжный, а главная роль досталась победительнице «Новых пацанок» Кире Медведевой. Впрочем, спин-офф смотрится как самостоятельная история, а его социальный месседж вызывает отдельное уважение.