Смотрим дома: 3 новых сериала недели

Героиня «Трудной», резкая блондинка Влада, пытается начать жить заново после выхода из тюрьмы. Но криминальное прошлое следует за ней по пятам. Девушка оказывается подозреваемой в убийстве, и, возможно, ее собственная жизнь тоже находится под угрозой. За право быть свободной и счастливой Владе придется побороться.