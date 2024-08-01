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Дочь Моники Беллуччи устроила откровенную фотосессию на берегу озера

Дева Кассель позировала в нижнем белье для нового выпуска глянцевого журнала

Дева Кассель, дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, приняла участие в откровенной фотосессии. 19-летняя модель позировала на фоне живописной зелени возле озера в нижнем белье, поверх которого накинула халат.

Фотографии появятся в новом выпуске французского журнала Elle. Кассель сменила несколько образов: поверх комплектов нижнего белья она надевала блузки. Также она была запечатлена в расклешенных брюках и бра, летних платьях и сарафанах. За проделанную работу модель поблагодарила всю команду, с которой сотрудничала.

Поклонники наследницы знаменитых актеров были в восторге от ее новых чувственных кадров.

«Ого! Даже не знаю, что сказать… Это прекрасно!», «Настоящая красота — тонкая, элегантная и изысканная», «Как всегда, прекрасна», «Дева, ты просто неземная».

Напомним, Дева Кассель родилась в браке Моники Беллуччи и Венсана Касселя в сентябре 2004 года. У пары также есть дочь Леони. В 2013 году, после 14 лет брака, актеры развелись.