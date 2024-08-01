Дочь Моники Беллуччи устроила откровенную фотосессию на берегу озера

Фотографии появятся в новом выпуске французского журнала Elle. Кассель сменила несколько образов: поверх комплектов нижнего белья она надевала блузки. Также она была запечатлена в расклешенных брюках и бра, летних платьях и сарафанах. За проделанную работу модель поблагодарила всю команду, с которой сотрудничала.