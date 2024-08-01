Трейлер дня: Лагашкин и Пегова пытаются устроить идеальную свадьбу

«Фильм вполне можно было бы назвать “Особенности национальной свадьбы”. Потому что в основе ленты все та же старая добрая формула: “пей-гуляй-дерись-мирись”, — поделилась продюсер Алеся Пантелеева.— В нашем кино к этому нехитрому жизненному девизу добавлена приставка “родных не выбирают”, и это делает картину не просто набором анекдотов со свадеб, а трогательным и душевным высказыванием».