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Трейлер дня: Лагашкин и Пегова пытаются устроить идеальную свадьбу

Актеры играют родителей жениха в комедии «Битва пап»

По сюжету, юные влюбленные Костя и Маша хотят пожениться. Объявив о счастливом событии родственникам, они столкнулись с неизбежными проблемами. Отец Кости (Лагашкин), бывший военный, намерен провести масштабное гуляние в Доме офицеров. Папа Маши (Александр Златопольский), крупный бизнесмен, стремится впечатлить деловых партнеров свадьбой в Дубае. При этом папы совсем не думают о том, чего же на самом деле хотят их дети.

Непримиримые разногласия отцов привлекают создателей реалити-шоу — родственные склоки сулят неплохие рейтинги. В дополнение ко всему, на свадьбе планируют поживиться бандиты по прозвищу Штепсель и Тарапунька.

«Фильм вполне можно было бы назвать “Особенности национальной свадьбы”. Потому что в основе ленты все та же старая добрая формула: “пей-гуляй-дерись-мирись”, — поделилась продюсер Алеся Пантелеева.— В нашем кино к этому нехитрому жизненному девизу добавлена приставка “родных не выбирают”, и это делает картину не просто набором анекдотов со свадеб, а трогательным и душевным высказыванием».

Режиссером фильма стал Иван Архипов. За музыкальное сопровождение отвечает DJ Грув. В картине также заняты Наталья Рудова, Роман Мадянов, Михаил Тарабукин, Анна Уколова, Сергей Штепс.

Премьера фильма «Битва пап» запланирована на 17 октября.