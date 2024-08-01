Российский актер заявил, что привык к званию внебрачного сына Абдулова

«Мне было 12 лет, когда я начал работать в Ленкоме по трудовой книжке мамы. Это породило разговоры — мол, мальчик с улицы не мог просто так попасть в самый известный театр страны. А когда я подрос, начали отмечать мое внешнее сходство с Александром Абдуловым. Затем этой темой стали активно интересоваться федеральные телеканалы, мне даже предлагали пройти ДНК-тест. Я отказался. И к разговорам о том, что я внебрачный сын Абдулова, уже привык», — поделился звезда сериала «Ранетки».