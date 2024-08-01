Российский актер заявил, что привык к званию внебрачного сына Абдулова

Российский актер Нил Кропалов ответил в интервью изданию «7 дней» на слухи, что Александр Абдулов является его отцом. По словам артиста, эти домыслы преследуют его с подросткового возраста, и он привык к званию внебрачного сына.
«Мне было 12 лет, когда я начал работать в Ленкоме по трудовой книжке мамы. Это породило разговоры — мол, мальчик с улицы не мог просто так попасть в самый известный театр страны. А когда я подрос, начали отмечать мое внешнее сходство с Александром Абдуловым. Затем этой темой стали активно интересоваться федеральные телеканалы, мне даже предлагали пройти ДНК-тест. Я отказался. И к разговорам о том, что я внебрачный сын Абдулова, уже привык», — поделился звезда сериала «Ранетки».
Нил родился в творческой семье. Его мать Оксана Калиберда была популярной актрисой в 90-е годы, а отец Николай Кропалов — композитором. У супругов трое общих детей: помимо Нила, они воспитали дочь Николину и сына Власа.
Калиберда признавалась в интервью, что ее всегда раздражали и возмущали слухи о связи с Абдуловым. По мнению артистки, сходство сына с актером надуманное. Знаменитость также подчеркивала, что вся эта история оскорбляет ее достоинство, а она этого не заслужила.
Дети Калиберды и Кропалова занимаются творчеством. Нил и Николина пошли по стопам матери, а Влас стал одним из самых популярных блогеров, который сейчас начал также создавать сценарии к фильмам.
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