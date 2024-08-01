Звезда «Квартета И» рассказал о своих табу в кино

«Смотрите, есть продукты, которые вы едите. Вы хотите есть вкусную пищу или вам все равно, что запихать в рот? Как известно, мы есть то, что мы едим. Если я буду есть все подряд, соответственно, будет определенная реакция организма. Так же и со съемками», — поделился юморист.