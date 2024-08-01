Фильм на вечер: испанская кулинарная комедия о битве шефов

Микель — молодой и амбициозный шеф-повар авангардного ресторана в Бильбао, что на севере Испании. Ради своей главной мечты — третьей звезды Мишлен — Микель работает не покладая рук и поварских ножей, не замечая, как навязчивая идея лишает его личной жизни, девушки и друзей…
Но внезапно в его жизни происходят перемены — объявляется отец, Хуан, некогда известный маэстро кулинарии, о котором ничего не было слышно вот уже тридцать лет. И вернулся он с частичной потерей памяти, а также твердым намерением сделать свой ресторан таким, каким он был в 1990-х...
В первую очередь, «Битва шефов» — это душевное драмеди о семейных ценностях и вечном конфликте поколений, разыгранное отличным дуэтом испанских кинозвезд Каррой Элехальде и Энриком Окером.
Эмоциональное, драматичное столкновение отца и сына, преодолевающих травмы прошлого на пути к взаимопониманию, разбавляют завораживающие гастрономические съемки и «вкусные» подробности из ресторанной жизни.