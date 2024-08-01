Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм на вечер: испанская кулинарная комедия о битве шефов

Желаете семейных страстей из мира высокой кухни? Тогда включайте «Битву шефов» — кулинарную драматическую комедию из Испании

Микель — молодой и амбициозный шеф-повар авангардного ресторана в Бильбао, что на севере Испании. Ради своей главной мечты — третьей звезды Мишлен — Микель работает не покладая рук и поварских ножей, не замечая, как навязчивая идея лишает его личной жизни, девушки и друзей…

Но внезапно в его жизни происходят перемены — объявляется отец, Хуан, некогда известный маэстро кулинарии, о котором ничего не было слышно вот уже тридцать лет. И вернулся он с частичной потерей памяти, а также твердым намерением сделать свой ресторан таким, каким он был в 1990-х...

В первую очередь, «Битва шефов» — это душевное драмеди о семейных ценностях и вечном конфликте поколений, разыгранное отличным дуэтом испанских кинозвезд Каррой Элехальде и Энриком Окером.

Эмоциональное, драматичное столкновение отца и сына, преодолевающих травмы прошлого на пути к взаимопониманию, разбавляют завораживающие гастрономические съемки и «вкусные» подробности из ресторанной жизни.

Битва шефов
2022/Испания
18+
комедия