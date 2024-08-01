Фильм на вечер: испанская кулинарная комедия о битве шефов

Но внезапно в его жизни происходят перемены — объявляется отец, Хуан, некогда известный маэстро кулинарии, о котором ничего не было слышно вот уже тридцать лет. И вернулся он с частичной потерей памяти, а также твердым намерением сделать свой ресторан таким, каким он был в 1990-х...