59-летняя звезда «Секса в большом городе» восхитила фанатов на фото папарацци

Папарацци заметили 59-летнюю звезду сериала «Секс в большом городе» во время съемок драмы «И просто так» в Нью-Йорке. На размещенных кадрах знаменитость примерила черное облегающее платье без рукавов длины до колена. Помимо этого, актриса надела черные капроновые колготки и босоножки на каблуках.