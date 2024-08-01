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59-летняя звезда «Секса в большом городе» восхитила фанатов на фото папарацци

Фото Кристин Дэвис со съемок нового сезона «И просто так» попали в сеть

Фанаты восхитились внешностью американской актрисы Кристин Дэвис на новых фото папарацци. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Кристин Дэвис
Кристин Дэвис
Кристин Дэвис

Папарацци заметили 59-летнюю звезду сериала «Секс в большом городе» во время съемок драмы «И просто так» в Нью-Йорке. На размещенных кадрах знаменитость примерила черное облегающее платье без рукавов длины до колена. Помимо этого, актриса надела черные капроновые колготки и босоножки на каблуках.

Поклонники оценили внешний вид Дэвис в комментариях под материалом. «Кристен выглядит великолепно!!! Обожаю ее волосы», «Выглядит фантастически», «Она выглядит потрясающе!», «Лучший ее образ за последнее время», «Кристин красивая женщина! Очень удачный наряд!» — восхитились они.

В мае актриса Кристин Дэвис показала лицо без макияжа. На опубликованном кадре было видно, что знаменитость одета в футболку белого цвета, а ее волосы завиты в крупные локоны.