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Звезда «Улиц разбитых фонарей» снимется в фильме по «Смешарикам»

Александр Лыков исполнит одну из главных ролей в картине «Смешарики: космическая экскурсия»
Александр Лыков
Александр Лыков

Стал известен список актеров в киноадаптации мультфильма «Смешарики». Главные роли исполнят Александр Лыков, запомнившийся ролью Казановы в сериале «Улицы разбитых фонарей», звезда фильма «Горько!» Ян Цапник,Людмила Артемьева, Иван Агапов и Николай Добрынин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Рики», ответственной за производство фильма.

Известно также, что картина получит название «Смешарики: космическая экскурсия» и будет состоять из двух переплетающихся миров: недалекого будущего, отснятого с реальными актерами в студии, и вселенной Смешариков, которая будет отрисована с помощью графики. Сценаристом фильма выступил Сергей Лукьяненко, а режиссерами — Андрей МармонтовРеальная сказка») и Илья Максимов («Смешарики», «Алеша Попович и Тугарин Змей»).

«Задача совместить в одном сюжете игровое кино и мультипликацию — интереснейшая, серьезный вызов для любого сценариста. Возможность придумать историю, которую будут смотреть и дети, и их родители, — это настоящий восторг!» — цитирует слова Лукьяненко пресс-служба студии.

Ранее сообщалось, что по «Смешарикам» планируется снять игровое кино. Однако до сих пор не было известно подробностей проекта и в каком виде любимые детьми персонажи окажутся в нашей реальности.