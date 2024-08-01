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Шэрон Стоун напугала поклонников фото с синяком под глазом

Голливудская актриса вернулась из отпуска и показала снимок из лифта отеля

Шэрон Стоун разместила в личном блоге новые фотографии, которые были сделаны в лифте отеля. Актриса была одета в черно-белый летний брючный костюм и черный топ с глубоким декольте.

Поклонники звезды «Основного инстинкта» обратили внимание на большой синяк под ее левым глазом. Стоун призналась, что получила травму во время отпуска. Недавно она путешествовала по Европе, а потом отдыхала в Турции.

«Эта поездка была тяжелой, но я жестче», — призналась звезда.

Она не стала называть детали происшествия, но обеспокоенные поклонники попросили ее обо всем рассказать.

«Что случилось?», «Ты со всем справишься!», «Господи, надеюсь, ты в порядке!!!», «О боже! Надеюсь, вы расскажете историю, и вам станет легче», «Ты даже с фингалом под глазом выглядишь горячо».

Ранее Шэрон Стоун рассказала о своем самом большом страхе. Она призналась, что боится сумасшедших поклонников, которые могут нанести ей вред или вообще попытаться ее убить. Актриса отметила, что такой страх возник после разговора с коллегой Сильвестром Сталлоне.