Шэрон Стоун напугала поклонников фото с синяком под глазом

Ранее Шэрон Стоун рассказала о своем самом большом страхе. Она призналась, что боится сумасшедших поклонников, которые могут нанести ей вред или вообще попытаться ее убить. Актриса отметила, что такой страх возник после разговора с коллегой Сильвестром Сталлоне.