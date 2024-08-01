Стало известно о заработках Чулпан Хаматовой в России

Ранее стало известно, что советская и латвийская певица Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать на косметическом бизнесе в России. За прошлый год фирма выручила примерно 300 миллионов рублей. Чистая прибыль, по данным бухгалтерии, при этом составила всего 4000 рублей.